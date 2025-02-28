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11:48, 28 февраля 2025Силовые структуры

Раскрыта сумма взятки по делу задержанных ФСБ топ-менеджеров компании «Макфа»

СК: Топ-менеджеры «Макфы» хотели получить взятку в 16 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Троих сотрудников «Макфы» задержали по делу о взятке

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Топ-менеджеров компании «Макфа» подозревают в получении взятки на сумму 16 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, они хотели получить незаконное вознаграждение от предпринимателя за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. Речь идет о событиях, произошедших с 1 сентября 2024-го по 27 февраля 2025 года.

Ранее СК сообщил о задержании в Челябинске директора по закупкам и снабжению Владлена Паршина, начальника службы закупа зерна и менеджера службы закупа зерна. Последний выступал посредником.

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