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17:28, 28 февраля 2025Забота о себе

Гепатолог объяснил возможную причину смерти 39-летней звезды сериала «Сплетница»

Гепатолог Ткаченко: Иммунитет Трахтенберг мог атаковать чужеродную печень
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)
Мишель Трахтенберг

Мишель Трахтенберг. Фото: Lucas Jackson / Reuters

Гастроэнтеролог, гепатолог Петр Ткаченко объяснил возможную причину смерти 39-летней звезды сериалов «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница» Мишель Трахтенберг. Его цитирует «Вечерняя Москва».

В материале отмечается, что, по неподтвержденной информации, незадолго до смерти американская актриса перенесла операцию по пересадке печени. Ткаченко отметил, что любая трансплантация, в том числе и печени, становится необходимостью, когда орган перестает функционировать. «Печень перестает работать чаще всего в двух случаях: цирроз с развитием декомпенсации и печеночная недостаточность. Последний диагноз называется хроническим, если он развивается постепенно и начинает прогрессировать», — сказал он.

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По словам врача, после операции главной проблемой может стать отторжение органа. Печень подбирают по группе крови и тканевым антигенам, чтобы между донором и пациентом была совместимость, однако какой бы высокой она ни была, реципиентам все равно нужно получать иммуносупрессивную терапию, отметил гепатолог. Ткаченко указал на то, что во время терапии иммунитет пациента подавляется, в противном случае он может атаковать пересаженную печень.

«Отторжение органа и присоединение инфекций из-за снижения иммунитета можно назвать основными осложнениями после трансплантации. Однако с ними можно справиться», — заключил он.

Мишель Трахтенберг не стало в конце февраля. Актрисе было 39 лет. Она была найдена у себя дома в 51-этажном элитном жилом комплексе Нью-Йорка.

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