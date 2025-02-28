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21:16, 28 февраля 2025Из жизни

Золотой унитаз из дворца Черчилля украли за пять минут. Что известно о самой странной краже последних лет?

В Великобритании кража золотого унитаза из резиденции Черчилля попала на видео
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: AP

В ночь на 14 сентября 2019 года злоумышленники проникли на территорию Бленхеймского дворца в Оксфорде и украли золотой унитаз. Полностью функциональный унитаз с покрытием из золота общим весом 18 карат был произведением искусства: сатирическую работу под названием «Америка» создал художник Маурицио Каттелана как насмешку над ультрабогатыми людьми и культурой потребления. Семерых подозреваемых в краже и сбыте унитаза нашли и задержали, однако лишь спустя пять лет один из них сознался в содеянном и трое оказались на скамье подсудимых.

Унитаз «Америка» Маурицио Каттелана

Унитаз с золотым покрытием под названием «Америка» изготовил итальянский художник-концептуалист Маурицио Каттелан. Он весил чуть больше 98 килограммов и был застрахован на 4,8 миллиона фунтов (523 миллиона рублей по нынешнему курсу). Стоимость золота на тот момент составляла 2,8 миллиона фунтов (305,2 миллиона рублей по нынешнему курсу). В 2016 году артефакт установили в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке.

Широкая публика услышала про унитаз во время первого президентского срока Дональда Трампа. Глава США тогда попросил у музея одолжить ему картину Ван Гога, а в ответ получил предложение забрать золотой унитаз Каттелана. Президент предложение не принял.

После этого унитаз перевезли в Бленхеймский дворец в Оксфорде — родовую резиденцию герцогов Мальборо (титул носили члены семейства Черчиллей), которая внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно там родился Уинстон Черчилль, один из самых известных премьер-министров Великобритании. Там его установили в туалете, то есть экспонат был полностью функциональным.

Посетители дворца могли заранее забронировать трехминутный слот, чтобы воспользоваться золотым унитазом по назначению

Бленхеймский дворец, из которого украли унитаз

Бленхеймский дворец, из которого украли унитаз

Фото: DeFacto / Wikimedia

Кража золотого унитаза

На заседании, прошедшем в минувший понедельник, 24 февраля, в Королевском суде Оксфорда, прокурор Джулиан Кристофер во вступительном слове заявил, что это был «дерзкий рейд». В распоряжении суда также оказалась видео с кражей — съемка с камер видеонаблюдения.

Согласно судебным документам, один из обвиняемых, 39-летний Майкл Джонс, дважды посещал Бленхеймский дворец — один раз до того, как произведение искусства было выставлено, и один раз после установки унитаза, когда он полностью функционировал. В обоих случаях Джонс сфотографировал окно в туалете. Во время второго визита он также сделал снимок замка на двери.

Джонс был в группе из пяти злоумышленников, которые в ночь на 14 сентября въехали в деревянные ворота Бленхеймского дворца на двух угнанных автомобилях. Они промчались по газону на внедорожнике Isuzu и VW Golf и остановились у здания. Там они разбили окно, которое фотографировал Джонс.

После этого они взломали дверь туалета и демонтировали унитаз. В результате из водопроводных труб хлынула вода, зданию XVIII века был нанесен значительный ущерб

Вся кража заняла не больше пяти минут. Преступники вывезли унитаз, после чего, с большой долей вероятности, распилили его и продали золото. Объект искусства так и не нашли.

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Продажа унитаза

По словам прокурора, Джонс был в сговоре со строителем Джеймсом Шином, своим работодателем, который участвовал и в краже, и в схеме с продажей золота. 40-летний Шин ранее признал себя виновным в краже и попытке сбыта краденого. Шин стал посредником в сделке с 36-летним Фредом Доу и 41-летним Борой Гуччуком.

В переписке с Доу Шин называл добычу «машиной», это было кодовое слово — он говорил о золоте. «Я свяжусь с тобой, у меня есть кое-что подходящее для тебя», — написал Шин Доу в одном из сообщений.

Я могу продать эту машину за две секунды... так что приходи ко мне завтра

Фред Доуодин из участников кражи

Все трое — Доу, Гучук и Джонс — отрицают свою вину и участие в преступлении.

Обвиняемые не признали свою вину

Обвиняемые не признали свою вину

Фото: Toby Melville / Reuters

Считалось, что в краже мог участвовать художник, создавший «Америку»

После кражи Каттелан поздравил воров и оценил кражу как необычный перформанс. После этого ему пришлось опровергать слухи, что он имеет отношение к произошедшему. Позже он признавался, что хотел бы, чтобы эта кража оказалась розыгрышем.

Кто настолько глуп, чтобы украсть унитаз? Я верю в лучшее и хотел бы думать, что ограбление — это поступок в духе Робина Гуда

Маурицио Каттелан художник

При этом в прошлом Каттелан устраивал провокационные перформансы, в ходе которых вполне буквально крал произведения других художников.
В Амстердаме в 1996 году он похитил всю выставку другого художника в соседней галерее и пытался выдать эти произведения за собственные работы.

Потом он назвал кражу «тактикой выживания» и оправдывался тем, что ему дали всего две недели на подготовку работ для выставки. «Я пошел по пути наименьшего сопротивления. Это было самое быстрое и простое решение», — объяснил он. Несмотря на то что в дело вмешалась полиция, Каттелану разрешили не закрывать выставку в течение нескольких дней.

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После кражи «Америки» Каттелан принял участие в масштабной рекламной кампании страховой фирмы Arte Generali, которая специализируется на страховании произведений искусства. Они увидели в краже прекрасную возможность распространить свою деятельность на итальянский арт-рынок и сделали оригинальную фотосессию с Каттеланом. На рекламных снимках обнаженный художник прикрыт только огромными бумажными вырезками с изображением своих работ, на которых запечатлен в том числе пропавший золотой унитаз.

Arte Generali сопоставляет риск кражи произведений искусства коллекционерами с метафорическим актом воровства, который совершает каждый художник. Вся моя карьера была основана на отсутствии оригинальности — другими словами, на способности изобретать, добавляя что-то к тому, что уже было и существует

Маурицио Каттелан художник
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