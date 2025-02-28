Импорт российской нефти в одну страну упал до самого низкого уровня

Bloomberg: Индия свела до самого низкого уровня импорт российской нефти

В феврале 2025 года Индия довела закупки российской нефти до самого низкого уровня с января 2023 года. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

Отмечается, что это свидетельствует об эффективности американских санкций, нацеленных на нарушение цепочек поставок. Кроме того, есть прогнозы, что в ближайшие два месяца Индия еще сильнее сократит импорт нефти из России. Одна из причин этого — резкое сокращение доступного флота.

Издание подчеркивает, что в феврале поставки нефти из России в Индию упали на 14,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем и достигли среднего показателя около 1,4 миллиона баррелей. При этом импорт иракской нефти вырос на 8,3 процента. Также Индия стала покупать больше нефти в Нигерии, Анголе, Мексике и Колумбии.

Ранее сообщалось, что индийские компании вынуждены искать новые способы покупать российскую нефть из-за санкционного давления со стороны США.