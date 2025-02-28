Инфляции на Украине предрекли резкий скачок

Гетманцев: Промышленная инфляция на Украине может подскочить до 40 процентов

В ближайшие два месяца годовая промышленная инфляция на Украине может подскочить до 40 процентов. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев, его слова приводит РИА Новости.

Как заявил парламентарий, к январю 2024 года промышленная инфляция в годовом измерении превысила 32 процента. Лидерами роста цен производителей стали энергетика (53 процента), фармацевтика (35,9 процента) и пищевая промышленность (20,6 процента). В дальнейшем рост цен совершит еще один резкий скачок.

«Инфляция продолжит ускоряться до 40 процентов, обуславливая давление на потребительские цены (прямо через стоимость сырья, влияющего на цены на продукты питания, лекарства и опосредованно через стоимость оплаты труда и энергоресурсов, которые закладываются в себестоимость», — предрек Гетманцев

В январе 2025 года Нацбанк Украины (НБУ) второй раз подряд поднял учетную ставку. Повышение показателя с 13,5 до 14,5 процента годовых направлено на поддержание устойчивости валютного рынка, сохранение инфляционных ожиданий под контролем и разворот инфляционного тренда, пояснили представители регулятора.

В декабре темпы роста цен достигли 12 процентов год к году, тогда как в предыдущий раз ставку подняли на фоне роста ноябрьской инфляции до 11,2 процента в годовом измерении. По оценкам НБУ, ускорение инфляции в сочетании с усилением фундаментального ценового давления продолжилось и в январе.

Ранее Комитет по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины заявил, что к разгону инфляции в стране привели неурожай и курсовые разницы. В НБУ полагают, что инфляционный всплеск будет относительно непродолжительным, и потребительская инфляция будет измеряться двухзначными значениями лишь в первой половине 2025 года.