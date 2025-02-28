Капитан судна наткнулся на аномально огромную стаю из тысяч дельфинов и снял их на видео

В заливе Монтерей сняли на видео аномально огромную стаю из 2000 дельфинов

У берегов США капитан и видеограф Эван Бродский снял на видео стаю из двух тысяч дельфинов, показавшихся в заливе Монтерей недалеко от побережья Калифорнии. Об этом сообщает Associated Press.

Капитан судна частной компании Monterey Bay Whale Watch наткнулся на морских млекопитающих примерно в 18 километрах от гавани. Среди них были и северные китовидные дельфины. Этот вид известен тем, что у его представителей нет спинного плавника. «Они все гладкие, — описал их Бродский. — Когда они прыгают, они выглядят как летящие брови».

На борту судна Бродский был еще с двумя членами экипажа. Вместе они долго следили за аномально огромной стаей и заметили в ней несколько сотен тихоокеанских белобоких дельфинов и их детенышей. «Мы были так взволнованы, что с трудом сдерживали свои эмоции. У нас были улыбки от уха до уха», — признался Бродский.

Северные китовидные дельфины живут стаями от 100 до 200 особей. Они социальны, поэтому часто присоединяются к другим видам. По словам морского биолога из Monterey Bay Whale Watch Коллин Талти, дельфины могут группироваться, чтобы отбиваться от хищников, вместе кормиться и общаться.

Ранее сообщалось, что в заливе Кармел у берегов американского штата Калифорния заметили гигантскую стаю серых дельфинов. Она растянулась на несколько километров.

