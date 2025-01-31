Полторы тысячи дельфинов собрались в гигантскую стаю размером несколько километров

У берегов Калифорнии заметили гигантскую стаю серых дельфинов

В заливе Кармел у берегов американского штата Калифорния заметили гигантскую стаю серых дельфинов. Об этом сообщает Associated Press.

Обычно в стаях серых дельфинов от 10 до 30 особей. Группы большего размера встречаются редко, однако на этот раз в одном месте собрались около полутора тысяч дельфинов. Стая растянулась на несколько километров.

По словам Эвана Бродски, капитана судна, нашедшего уникальное скопление дельфинов, первоначально он думал, что имеет дело с несколькими сотнями особей. Масштабы стаи стали понятны лишь после того, как он запустил дрон с камерой и увидел происходящее с высоты птичьего полета. «Они уходили за горизонт, — утверждает он. — Казалось, что не видно, где они кончаются».

Морской биолог Коллин Толти, также наблюдавшая за гигантской стаей, отметила, что среди дельфинов встречались и взрослые, и молодые. Это, по ее мнению, может свидетельствовать, что там объединились множество стай обычного размера.

В 2018 году сообщалось, что гигантские акулы у берегов США стали собираться в крупные стаи, насчитывающие сотни особей. Специалисты предполагали, что они делают это для поедания планктона.