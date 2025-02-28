Латвия передала Украине несколько десятков авто для своей обороны

На Украине сообщили о передаче Латвией 28 автомобилей ВСУ для своей обороны

Латвия передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) 28 автомобилей для обороны. Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк на своей странице Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Передача авто состоялась в рамках ее встречи с мэром латвийского города Огре Эглисом Хелманисом. «Так мы защищаем Латвию», — приводит Кондратюк слова чиновника из Прибалтики.

Кондратюк также заявила, что «помощь Украине объединяет латвийское общество».

В сентябре на Украине задержали военкома, который продавал автомобили от благотворительных фондов для ВСУ. Их должны были передать на безвозмездной основе.