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18:08, 28 февраля 2025Бывший СССР

Латвия передала Украине несколько десятков авто для своей обороны

На Украине сообщили о передаче Латвией 28 автомобилей ВСУ для своей обороны
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Латвия передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) 28 автомобилей для обороны. Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк на своей странице Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Передача авто состоялась в рамках ее встречи с мэром латвийского города Огре Эглисом Хелманисом. «Так мы защищаем Латвию», — приводит Кондратюк слова чиновника из Прибалтики.

Кондратюк также заявила, что «помощь Украине объединяет латвийское общество».

В сентябре на Украине задержали военкома, который продавал автомобили от благотворительных фондов для ВСУ. Их должны были передать на безвозмездной основе.

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