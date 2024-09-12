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16:39, 12 сентября 2024Бывший СССР

На Украине военком продал солдатам бесплатные автомобили

В Тернопольской области Украины военком продал солдатам бесплатные автомобили

Кадр: специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона Украины

В Тернопольской области Украины военком продал солдатам автомобили, которые должны были достаться им бесплатно. Об этом сообщает УНИАН.

У задержанного изъяли пачку американских долларов, которые были переданы предполагаемым покупателем авто. Он продавал военным автомобили от благотворительных фондов, которые должны были передать им бесплатно.

Мужчине грозит от пяти до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Одесской области сотрудник украинского военкомата избил женщину, которая препятствовала проходу служебных автомобилей на территорию ведомства.

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      Сергей Болиев
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