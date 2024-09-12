На Украине военком продал солдатам бесплатные автомобили

В Тернопольской области Украины военком продал солдатам бесплатные автомобили

В Тернопольской области Украины военком продал солдатам автомобили, которые должны были достаться им бесплатно. Об этом сообщает УНИАН.

У задержанного изъяли пачку американских долларов, которые были переданы предполагаемым покупателем авто. Он продавал военным автомобили от благотворительных фондов, которые должны были передать им бесплатно.

Мужчине грозит от пяти до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Одесской области сотрудник украинского военкомата избил женщину, которая препятствовала проходу служебных автомобилей на территорию ведомства.