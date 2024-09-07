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15:53, 7 сентября 2024Бывший СССР

Сотрудник украинского военкомата избил женщину

В Одессе сотрудник военкомата избил женщину

Фото: Mihir Melwani / Globallookpress.com

Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) Одесской области избил женщину. Об этом сообщается на странице комиссариата в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как заявили в военкомате, инцидент произошел у здания сборного пункта Одессы. «Гражданка в эмоциональном состоянии совершила действия, которые имеют целью препятствование работе военкомата. Она сознательно заблокировала ворота сборного пункта, препятствуя въезду и выезду служебного транспорта», — говорится в сообщении.

В комиссариате утверждают, что женщина напала на служебный автомобиль, а сотрудник военкомата пытался защитить служебное имущество.

Ранее в Одессе сотрудники ТЦК подрались с супружеской парой. На видео конфликта видно, как женщина попыталась ударить военкома рюкзаком, но тот увернулся. Затем мужчина в попытке скрыться от сотрудника комиссариата взял в руку камень, однако получил струю из газового баллончика в лицо.

18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, согласно которому находящимся за рубежом военнообязанным гражданам будет отказано в консульских услугах. Помимо этого, согласно новым правилам, за неявку по повестке в территориальный центр комплектации будет запрещено вождение автомобиля. При этом демобилизация законом не предусмотрена.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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