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05:58, 28 февраля 2025Интернет и СМИ

Малышева поставила точку в спорах об опасности употребления козявок

Врач Елена Малышева заявила, что есть козявки безопасно
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Tamara Iva / Shutterstock / Fotodom  

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман поставили в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале точку в спорах о том, опасно ли есть козявки. Выпуск с мнением специалистов доступен на сайте телеканала.

Гандельман объяснил, что козявками называют засохшую слизь из носа. По словам врача, человек регулярно глотает ее, не замечая этого и не принося вреда здоровью. Поэтому употребление козявок не принесет вреда, подчеркнул кардиолог. «Это безопасно. Точка», — заверила Малышева и уточнила, что считает это действие некрасивым.

Гандельман также заявил, что, если доставать засохшую слизь из носа, есть риск повредить его внутреннюю оболочку, что может вызвать кровотечение.

Ранее Малышева призвала возвести в культ три рекомендации врачей. К ним она отнесла необходимость следить за уровнем артериального давления, сахара и холестерина.

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