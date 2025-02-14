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16:34, 14 февраля 2025Интернет и СМИ

Малышева призвала россиян возвести в культ три врачебные рекомендации

Врач Коновалов призвал россиян следить за уровнем сахара, холестерина и давления
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов призвали россиян в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале соблюдать три врачебные рекомендации, чтобы сохранить зрение. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Офтальмолог заявил, что необходимо контролировать уровень холестерина и сахара, а также следить за артериальным давлением. По словам специалиста, это поможет защитить глазные сосуды и предотвратить развитие слепоты.

«Три важнейших рекомендации, которые каждый человек должен возвести в культ своей жизни», — прокомментировала слова коллеги Малышева.

Ранее врач назвала огромной ошибкой одну особенность в поведении россиян. Таковой она сочла нежелание людей включать в рацион бобовые.

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