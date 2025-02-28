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13:14, 28 февраля 2025Мир

Маск назвал следующего президента США

Маск назвал Джей Ди Вэнса лучшим следующим президентом США
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск назвал действующего вице-президента США Джей Ди Вэнса лучшим кандидатом на должность главы государства после истечения срока полномочий Дональда Трампа. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.

«Лучший вице-президент за все время и наш будущий президент», — отметил предприниматель.

Таким образом Маск отреагировал на пост в социальной сети, где комментировался недавний разговор Вэнса с премьер-министром Великобритании Киром Стармером по вопросу свободы слова. Ее положение в Соединенном Королевстве вице-президент США критиковал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не всех устраивает диалог между представителями Москвы и Вашингтона и представители западных элит попытаются его сорвать. В связи с этим глава государства поручил спецслужбам и дипломатам пресечь любые попытки остановить российско-американские переговоры.

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