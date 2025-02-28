Медведев оценил встречу Зеленского и Трампа

Медведев: Неблагодарный Зеленский получил крепкую затрещину от Трампа

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал встречу президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, назвав ее «лютой выволочкой». Такую оценку он дал в своем Telegram-канале.

«Трамп впервые сказал кокаиновому клоуну правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной. А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника», — сказал он.

Медведев назвал данный итог встречи «полезным» и призвал окончательно остановить военную помощь киевской «нацистской машине».

Ранее Трамп и Зеленский отменили готовящуюся сделку по редкоземельным металлам. Церемония подписания соглашения была сорвана после того, как украинский лидер досрочно покинул Белый дом.