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21:54, 28 февраля 2025Россия

Медведев оценил встречу Зеленского и Трампа

Медведев: Неблагодарный Зеленский получил крепкую затрещину от Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал встречу президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, назвав ее «лютой выволочкой». Такую оценку он дал в своем Telegram-канале.

«Трамп впервые сказал кокаиновому клоуну правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной. А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника», — сказал он.

Медведев назвал данный итог встречи «полезным» и призвал окончательно остановить военную помощь киевской «нацистской машине».

Ранее Трамп и Зеленский отменили готовящуюся сделку по редкоземельным металлам. Церемония подписания соглашения была сорвана после того, как украинский лидер досрочно покинул Белый дом.

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