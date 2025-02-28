Мэр Киева прокомментировал перепалку Зеленского с Трампом

Кличко прокомментировал публичную перепалку Трампа с Зеленским

Мэр Киева Виталий Кличко напомнил о важности поддержки Вашингтона для Киева после перепалки украинского лидера Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Чиновник выразил надежду, что США продолжат помогать Украине. «Сегодня не время для эмоций. Нужно искать общие позиции», — отметил он.

Кличко также поблагодарил американский народ за финансовую и военную помощь, оказанную Киеву. Он подчеркнул, что сотрудничество и доверительные отношения между двумя странами крайне важны для безопасности и стабильности в Европе.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. В частности, Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности того прямо ему в лицо.