На Францию обрушился разрушительный циклон

На французский остров Реюньон обрушился циклон, есть пострадавшие

На французский остров Реюньон в Индийском океане обрушился разрушительный циклон «Гаранс». Из-за стихии пострадали несколько местных жителей, сообщает Reuters.

Максимальная скорость ветра достигала 43 метров в секунду. Одного человека не стало, еще двое числятся пропавшими без вести. Также пострадали постройки, в том числе жилые дома. 180 тысяч домохозяйств лишились электричества, многие потеряли доступ к питьевой воде.

По данным властей, худшая часть шторма осталась позади. Максимальная скорость ветра снизилась до 36 метров в секунду. Теперь спасатели могут покинуть убежище для проведения оценки ущерба и помощи пострадавшим. При этом остальным жителям все еще не разрешается выходить наружу. Ожидается, что непогода сохранится до конца субботы, 1 марта.

Ранее природный пожар в Японии повредил более 80 зданий. Возгорание началось 26 февраля в городе Офунато префектуры Иватэ.