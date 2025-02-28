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18:39, 28 февраля 2025Экономика

На Францию обрушился разрушительный циклон

На французский остров Реюньон обрушился циклон, есть пострадавшие
Александра Качан (Редактор)

Фото: Unsplash

На французский остров Реюньон в Индийском океане обрушился разрушительный циклон «Гаранс». Из-за стихии пострадали несколько местных жителей, сообщает Reuters.

Максимальная скорость ветра достигала 43 метров в секунду. Одного человека не стало, еще двое числятся пропавшими без вести. Также пострадали постройки, в том числе жилые дома. 180 тысяч домохозяйств лишились электричества, многие потеряли доступ к питьевой воде.

По данным властей, худшая часть шторма осталась позади. Максимальная скорость ветра снизилась до 36 метров в секунду. Теперь спасатели могут покинуть убежище для проведения оценки ущерба и помощи пострадавшим. При этом остальным жителям все еще не разрешается выходить наружу. Ожидается, что непогода сохранится до конца субботы, 1 марта.

Ранее природный пожар в Японии повредил более 80 зданий. Возгорание началось 26 февраля в городе Офунато префектуры Иватэ.

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