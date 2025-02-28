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12:11, 28 февраля 2025Бывший СССР

На Украине ограничили выезд за рубеж перевозчикам гуманитарных и медицинских грузов

На Украине прекратили работу системы «Шлях» для выезда перевозчиков за границу
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Правительство Украины прекратило работу системы «Шлях», предназначенной для выезда перевозчиков гуманитарных и медицинских грузов за границу. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий республики в своем Telegram-канале.

«Правительство прекратило функционирование системы "Шлях" для водителей, перевозящих гуманитарные грузы. (...) Выезд таких водителей будет возможен по общим основаниям, а не по регистрации в системе "Шлях"», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Кабмин Украины поручил Минсоцполитики и Минобороны страны разработать механизм выезда военнообязанных мужчин за гуманитарными грузами.

Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что украинские власти практически исчерпали возможности для мобилизации, новобранцев планируется привлекать деньгами. Он отметил, что на Украине нет «необходимого количества людей, которых можно получить по мобилизации».

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