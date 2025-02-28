Начались переговоры Шойгу и Си Цзиньпина в Пекине

В Пекине начались переговоры Шойгу и председателя КНР Си Цзиньпина

Начались переговоры между секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу и председателя КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча проходит в Доме народных собраний в Пекине. В ходе переговоров планируется обсудить двусторонние вопросы в сфере обеспечения безопасности, а также международные и региональные проблемы.

В ходе однодневного визита у секретаря российского Совбеза запланирована также встреча с Политбюро ЦК КПК и руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам.

Ранее Шойгу встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто. Темами обсуждений стали отношения России и Индонезии, а также перспективы двустороннего сотрудничества. Секретарь Совбеза и индонезийский лидер договорились поддерживать развитие отношений Москвы и Джакарты, а в конце встречи обменялись подарками.