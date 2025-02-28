Названы два главных вызова для российской экономики

МЭР: Ситуация на рынке труда стала одним из рисков для экономики РФ

В 2025 году российской экономике угрожают два риска. Об этом рассказала заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова. Ее процитировали «Ведомости».

Первый вызов связан с ситуацией на рынке труда. В настоящее время, по словам Крючковой, он переживает структурную трансформацию. Наблюдается переток кадров между отраслями, а также меняются лидеры по росту заработных плат. Дефицит кадров остается основным фактором, ограничивающим расширение предложения. Впрочем, как подчеркнула заместитель министра, напряженность на этом рынке перестала усиливаться, а безработица вышла на минимальные значения.

Второй вызов — это качество инвестиций и риск сжатия инвестиционного спроса. Как пояснила Крючкова, когда крупная компания перестает инвестировать, по цепочке падает спрос на всю продукцию.

Ранее Всемирный банк назвал массовую миграцию из развивающихся стран одной из главных угроз для глобальной экономики.