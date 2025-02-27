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14:54, 27 февраля 2025Экономика

Всемирный банк назвал одну из главных угроз для глобальной экономики

Глава Всемирного банка Банга: Миграция представляет угрозу для глобального ВВП
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Mauricio Valenzuela / Reuters

Риски массовой миграции из развивающихся стран в долгосрочной перспективе станут одной из главных угроз для глобальной экономики, в первую очередь, для ведущих государств. Об этом заявил глава Всемирного банка Аджай Банга, его слова приводит ТАСС.

В ближайшие 10-15 лет, подчеркнул он, на рынок труда развивающихся стран порядка 1,2 миллиарда молодых людей. В то же время за указанный период в этих государствах появятся только 420 миллионов новых рабочих мест. В результате в обозримом будущем развивающиеся страны рискуют столкнуться с ростом безработицы. «Сотни миллионов молодых людей останутся без работы», — предупредил Банга в ходе выступления на заседании министров финансов и управляющих ЦБ стран Группы двадцати (G20).

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Это обстоятельство, добавил глава Всемирного банка, может стать вызовом для стран с развитой экономикой. Именно в эти государства, по его мнению, устремятся молодые люди, оставшиеся без работы в развивающихся странах. В последних, в свою очередь, увеличение уровня безработицы будет способствовать росту нестабильности и преступности. На этом фоне Банга призвал международное сообщество приложить усилия по ускорению экономического роста развивающихся стран. Это, отметил он, позволит решить проблему нелегальной миграции в богатые государства.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в 2025-2026 годах темпы роста глобальной экономики окажутся на уровне 3,3 процента. Это ниже среднегодовых показателей за последние несколько десятилетий. Одним из главных препятствий для ускорения темпов экономического роста Георгиева назвала высокий уровень глобального долга. Под угрозой могут оказаться в первую очередь развивающиеся страны, проблем которым могут добавить риски тарифных войн с новыми властями США во главе с президентом Дональдом Трампом.

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