МВФ оценил перспективы мировой экономики

Директор МВФ Георгиева: В 2025 году темпы роста мировой экономики составят 3,3 %

В 2025 году темпы роста мировой экономики составят 3,3 процента, что ниже среднегодовых показателей за последние несколько десятилетий. Перспективы глобального ВВП оценила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Ее слова приводит ТАСС.

Согласно ее ожиданиям, в 2026 году темпы роста мировой экономики окажутся теми же. «Рост в 3,3 процента не вызывает особого энтузиазма, учитывая, что в мире существует высокий уровень задолженности», — пояснила Георгиева в ходе выступления на заседании министров финансов и глав ЦБ стран Группы двадцати (G20).

В то же время она увидела возможность для постепенного снижения инфляционного давления на мировую экономику в среднесрочной перспективе. Подобная динамика, по ее словам, будет наблюдаться на фоне снижения напряженности на глобальном рынке труда и снижению цен на энергоносители. «Это позволит сократить инфляцию», — резюмировала директор МВФ.

Однако свести на нет положительную динамику в борьбе с инфляцией, отметила Георгиева, может неопределенность вокруг новой торговой политики властей США. Перспективам роста ВВП ряда стран с развивающейся и государств с развитой экономикой будут угрожать риски тарифных войн из-за заградительных пошлин, введенных президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. «Перед правительствами многочисленных стран сейчас стоят задачи сдерживания непосредственных рисков для национальных экономик», — заключила Георгиева.

О рисках фрагментации мировой экономики из-за усиливающегося тренда протекционизма в МВФ предупреждали еще в начале мая 2024 года. Однако с приходом к власти в США Трампа подобные угрозы приобрели еще большие масштабы. Первый замдиректора МВФ Гита Гопинат прогнозировала появление в мире трех торгово-экономических блоков, первый из которых возглавят США, второй — Китай, а третий — Евросоюз. С учетом непредсказуемой торгово-экономической политики США подобные риски никуда не делись. Одним из главных пострадавших при таком раскладе, полагают в МВФ, может оказаться ЕС, ряд отраслей экономики которого зависят от экспорта в Соединенные Штаты.