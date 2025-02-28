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14:38, 28 февраля 2025Экономика

Норвежцы собрались производить ракеты на Украине

Норвежская Kongsberg Defence & Aerospace запустит производство ракет на Украине
Дмитрий Воронин

Фото: Franciszek Mazur / Reuters

Норвежская Kongsberg Defence & Aerospace, создающая зенитные ракетные комплексы NASAMS, собирается запустить на Украине завод по производству ракет, работающий «на основе украинских технологий». Об этом глава компании Эйрик Ли рассказал в интервью Euractiv.

По словам топ-менеджера, в настоящее время создание совместного предприятия обсуждается с представителями промышленности Киева. По результатам контактов, как ожидается, в течение нескольких месяцев будет запущено производство.

«Речь идет о массовом производстве ракет, то есть о сотнях», — сказал руководитель европейского поставщика военной продукции, уточнив, что в компании намерены «использовать силу украинской промышленности в долгосрочной перспективе», а после окончания боевых действий Киев может стать частью цепочки поставок ракет для систем ПВО.

Ранее стало известно, что строительство завода по производству боеприпасов немецкого концерна Rheinmetall начнется в Литве во второй половине 2025 года. Изготовление снарядов в этом граничащем с Россией государстве согласно подписанным сторонами контрактам должно стартовать в середине 2026 года.

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