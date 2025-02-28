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11:04, 28 февраля 2025Силовые структуры

Обнаружение бомбы для подрыва митрополита Тихона попало на видео

ФСБ показала видео обнаружения бомбы для подрыва митрополита Тихона
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ЦОС ФСБ России / ТАСС

ФСБ показала видео обнаружения бомбы для подрыва митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Об этом сообщает ТАСС.

Самодельное взрывное устройство находилось в пластиковой коробке в пакете из-под сока, который был спрятан в тайнике в лесополосе. Там же обнаружили украинский паспорт на имя Шмарко Ивана Владимировича. По нему исполнитель теракта планировал выехать из страны.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отношении митрополита Тихона. Были задержаны двое мужчин, они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

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