Обнаружение бомбы для подрыва митрополита Тихона попало на видео

ФСБ показала видео обнаружения бомбы для подрыва митрополита Тихона

ФСБ показала видео обнаружения бомбы для подрыва митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Об этом сообщает ТАСС.

Самодельное взрывное устройство находилось в пластиковой коробке в пакете из-под сока, который был спрятан в тайнике в лесополосе. Там же обнаружили украинский паспорт на имя Шмарко Ивана Владимировича. По нему исполнитель теракта планировал выехать из страны.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отношении митрополита Тихона. Были задержаны двое мужчин, они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело.