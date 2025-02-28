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15:27, 28 февраля 2025Россия

Падение 11-летнего мальчика под поезд метро Москвы попало на видео

В МВД Москвы сообщили о падении 11-летнего мальчика под поезд метро
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Москве не станции метро «ЦСКА» 11-летний мальчик упал под движущийся поезд. Происшествие попало на видео, которое опубликовало столичное управление МВД на своем сайте.

На кадрах видно, как школьник идет по платформе и падет с ее края прямо перед прибывающим составом. Машинист, видя это, применяет экстренно торможение, однако ребенок все равно оказывается под первым вагоном.

Как сообщили в полиции, мальчик упал, случайно зацепившись ногой за шнурок обуви. В течение несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники УВД на Московском метрополитене, которые вытянули пассажира на платформу за руки. Вызванный на место наряд скорой помощи доставил пассажира в больницу, где у него диагностировали небольшой ушиб.

Ранее похожий случай произошел в Новосибирске. Там ребенок упал на рельсы перед приближающимся поездом на стации метро «Площадь Ленина». Машинист успел вовремя затормозить. Когда сотрудники подземки сняли напряжение с контактного рельса, пассажира подняли на платформу.

ЖЗЛ
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