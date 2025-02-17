Ребенок упал на пути перед движущимся поездом в метро российского города

В метро Новосибирска спасли упавшего на пути ребенка

В Новосибирске на пути станции метро «Площадь Ленина» упал ребенок. Об этом пишет Ngs.ru.

Как сообщило издание со ссылкой на очевидцев, машинист приближавшегося поезда успел применить экстренное торможение. На каком расстоянии от ребенка остановился состав, не уточняется.

Информацию о падении ребенка на пути подтвердили в пресс-службе новосибирского метрополитена. «Машинист действовал согласно инструкции. Сотрудники сняли напряжение с контактного рельса», — цитирует издание ее сообщение.

В результате ребенка подняли на платформу, он не пострадал. Задержка поездов составила шесть минут.

Ранее в Казани электричка сбила у станции Дербышки двоих детей в возрасте 10 и 11 лет, которые перебегали железнодорожные пути в неположенном месте. Школьники получили несовместимые с жизнью травмы. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого проверят действия машиниста.