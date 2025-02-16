В российском городе электричка насмерть сбила двоих детей

В Казани электропоезд насмерть сбил двоих детей

В Казани двое детей после наезда электропоезда получили травмы, несовместимые с жизнью. О случившемся сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета России.

Инцидент произошел у станции Дербышки. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, дети 10 и 11 лет перебегали железнодорожные пути в неположенном месте. Ни сигнал, ни экстренное торможение не смогли предотвратить наезд. Возбуждено уголовное дело. Теперь действия машиниста проверят на соблюдение законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.

Ранее поезд насмерть сбил 80-летнего жителя Красноярска. Пенсионер пытался перебежать железнодорожные пути, опередив приближающийся поезд. Об аналогичной ситуации сообщалось и в Свердловской области, где при переходе через пути погибла 74-летняя пенсионерка. В Забайкальском крае при наезде локомотива пострадали две сестры 6 и 16 лет. Девочек госпитализировали.