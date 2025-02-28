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17:20, 28 февраля 2025Путешествия

Пассажирка описала аварийную посадку самолета без шасси словами «самая мягкая в жизни»

CBS: Самолет Air Nunavut сел в Канаде с отказавшим шасси
Мария Борисова
Мария Борисова
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: SmoothAir Charter

Самолет авиакомпании Air Nunavut с отказавшим передним шасси сел в Канаде. Об этом пишет портал CBS.

25 февраля Beechcraft King Air выполнял рейс из Бейкер-Лейк в Ранкин-Инлет. Перед посадкой пилот заметил, что носовая стойка шасси не работает. Он решил сделать несколько кругов над заливом Ранкин, чтобы сжечь топливо, а затем сел с неисправностью.

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Приземление прошло благополучно, однако самолет без переднего колеса коснулся носом земли. Тем не менее одна из пассажирок Паша Калуджак описала произошедшее словами «самая мягкая аварийная посадка в моей жизни».

Всего на рейсе было семь пассажиров и пилот. Никто не пострадал. Проводится расследование авиаинцидента.

В тот же день другому самолету пришлось совершить незапланированную посадку для дозаправки. Он летел из Китая в Европу в облет России.

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