Пассажирка описала аварийную посадку самолета без шасси словами «самая мягкая в жизни»

Самолет авиакомпании Air Nunavut с отказавшим передним шасси сел в Канаде. Об этом пишет портал CBS.
25 февраля Beechcraft King Air выполнял рейс из Бейкер-Лейк в Ранкин-Инлет. Перед посадкой пилот заметил, что носовая стойка шасси не работает. Он решил сделать несколько кругов над заливом Ранкин, чтобы сжечь топливо, а затем сел с неисправностью.
Приземление прошло благополучно, однако самолет без переднего колеса коснулся носом земли. Тем не менее одна из пассажирок Паша Калуджак описала произошедшее словами «самая мягкая аварийная посадка в моей жизни».
Всего на рейсе было семь пассажиров и пилот. Никто не пострадал. Проводится расследование авиаинцидента.
В тот же день другому самолету пришлось совершить незапланированную посадку для дозаправки. Он летел из Китая в Европу в облет России.