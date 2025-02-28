Самолет совершил лишнюю посадку из-за нехватки топлива на рейсе из Китая в облет России

Kurier: Самолету Lufthansa не хватило топлива на рейсе из Шанхая в Мюнхен

Самолету европейской авиакомпании Lufthansa не хватило топлива на рейсе из Китая в Германию в облет России. Об этом сообщает издание Kurier.

25 февраля самолет Airbus A350 выполнял рейс из Шанхая в Мюнхен. При этом из-за сильного встречного ветра диспетчерам пришлось изменить маршрут. Когда шел уже 12 час полета, пилоты решили совершить лишнюю посадку в Вене, Австрия, для дозаправки.

box#2882817

В итоге после дополнительной посадки и 38-минутного перелета из Вены, самолет приземлился в Мюнхене утром 26 февраля. Общая задержка составила 1 час 10 минут.

Как написало издание, изменить запланированный маршрут на более длинный пришлось «из-за требований китайской авиационной безопасности». При этом отмечается, что из-за закрытия воздушного пространства России в ответ на европейские санкции западные авиакомпании вынуждены летать в обход РФ.

Ранее у берегов Австралии затонул гидросамолет. Он ударился носом об воду и ушел на дно вместе с пассажирами. Четверым из семи удалось спастись.