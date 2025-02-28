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09:03, 28 февраля 2025Путешествия

Гидросамолет упал у берегов туристического острова и затонул вместе с людьми

Гидросамолет Cessna упал у берегов острова Роттнест в Австралии и затонул
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Damian F / Wikimedia

Гидросамолет упал у берегов туристического острова Роттнест в Австралии и затонул вместе с людьми. Отчет о катастрофе опубликован на сайте правительства страны.

Крушение Cessna 208 Caravan 675 произошло 7 января, однако подробности о происшествии появились только сейчас. По данным отчета, у воздушного судна отключился двигатель, после чего оно несколько секунд летело низко над водой, подпрыгивая на волнах.

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Затем самолет на некоторое время поднялся в воздух, но не долетел до суши и ударился носом. После этого все двери оказались под водой, а пассажирам пришлось перебираться в хвостовую часть судна и выбираться оттуда.

Отмечается, что на борту гидросамолета было семь человек. Четверо из них выжили, а 34-летнего пилота, 60-летнего датчанина и 65-швейцарку спасти не удалось.

В отчете говорится, что осмотр двигателя не выявил никаких повреждений. При этом известно, что незадолго до аварии пилот доложил о «нормальных, но неблагоприятных» условиях для полета — в тот день была ветреная погода.

Причину произошедшего пока установить не удалось. Следователи планируют полностью разобрать двигатель гидросамолета.

Ранее в США пассажирский самолет авиакомпании American Airlines едва не столкнулся с другим лайнером при посадке. Авиадиспетчеры дали пилотам указание выполнить разворот и уйти на второй круг.

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