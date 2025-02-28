Планировавший запреты алкоголя и абортов российский губернатор ограничил работу мигрантов

Вологодский губернатор Филимонов ограничил работу мигрантов в регионе

Мигрантам в Вологодской области запретили работать на стройках. Соответствующее постановление губернатора области Георгия Филимонова опубликовано на официальном правительственном портале правовой информации.

«Внести в постановление губернатора области от 17 февраля 2025 года "Об установлении запрета на 2025 год на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Вологодской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности», — говорится в документе.

В постановлении запрещается привлекать иностранцев для монтажа промышленных машин, строительства зданий как жилых, так и нежилых, инженерных сооружений, а также к сносу строений.

Мигрантам также запрещается выполнять ремонтные и отделочные, а также другие специализированные строительные работы.

Ранее стало известно, что тысячи жителей Вологодской области потребовали отставки губернатора региона Георгия Филимонова, который планировал ввести запреты на аборты и продажу алкогольных напитков. В петиции к президенту России Владимиру Путину граждане попросили досрочно прекратить полномочия вологодского губернатора «в связи с неэффективным управлением, несправедливостью и тиранией». Документ подписало 16,3 тысячи человек.