Похищение сумки экс-замглавы «Ленэнерго» с 65 миллионами рублей попало на видео

Похищение сумки экс-замглавы «Ленэнерго» Алексея Горячева с 65 миллионами рублей попало на видео. Соответствующие кадры опубликовал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
На видео показано, как мужчина в темной одежде несет красную сумку по парковке.
По данным канала, у задержанного нашли сумку с похищенными деньгами. Правоохранители изъяли ее.
Ранее сообщалось, что экс-топ-менеджер «Ленэнерго» подозревает в краже своего 48-летнего водителя. Мужчину задержали сотрудники ГАИ на трассе в Лодейнопольском районе Ленинградской области.