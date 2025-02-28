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13:16, 28 февраля 2025Силовые структуры

Похищение сумки экс-замглавы «Ленэнерго» с 65 миллионами рублей попало на видео

РЕН ТВ: у водителя экс-замглавы «Ленэнерго» Горячева нашли сумку с ₽65 млн
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости У экс-топ-менеджера российской энергетической компании украли сумку с 65 миллионами рублей

Похищение сумки экс-замглавы «Ленэнерго» Алексея Горячева с 65 миллионами рублей попало на видео. Соответствующие кадры опубликовал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

На видео показано, как мужчина в темной одежде несет красную сумку по парковке.

По данным канала, у задержанного нашли сумку с похищенными деньгами. Правоохранители изъяли ее.

Ранее сообщалось, что экс-топ-менеджер «Ленэнерго» подозревает в краже своего 48-летнего водителя. Мужчину задержали сотрудники ГАИ на трассе в Лодейнопольском районе Ленинградской области.

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