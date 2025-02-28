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12:40, 28 февраля 2025Силовые структуры

У экс-топ-менеджера российской энергетической компании украли сумку с 65 миллионами рублей

В Петербурге водитель экс-замглавы «Ленэнерго» подозревается в краже ₽65 млн
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Ленинградской области задержан 48-летний водитель бывшего топ-менеджера «Ленэнерго», подозреваемый в краже сумки с 65 миллионами рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, экс-заместитель генерального директора «Ленэнерго» Алексей Горячев оставил сумку с деньгами в салоне своей машины, которая находилась в подземном паркинге, расположенном на Смольной набережной. Отмечается, что ключи от автомобиля были только у него и у его водителя. Спустившись к машине, экс-замглавы энергетической компании не обнаружил внутри сумки с деньгами. Он сразу обратился в полицию. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого в Лодейнопольском районе на трассе. Он ехал по направлению в Мурманск.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего приезжего, подозреваемого в краже сумки с миллионами рублей у местного жителя.

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