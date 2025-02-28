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15:53, 28 февраля 2025Силовые структуры

Похитившим картины и книги на 12 миллионов рублей ворам-домушникам дали срок

Укравшие ценные книги и картины воры отделались условным сроком
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ленинградской области по пять лет условного срока дали ворам-домушникам, укравшим из квартиры ценности на 12 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города Выборга.

Домушники осуждены по статьям 158 («Покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере») и 164 («Покушение на хищение предметов, имеющих особую историческую, художественную и культурную ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Как установил суд, злоумышленники проникли в квартиру на улице Дрезденской, чтобы украсть книги и картины, имеющие особую историческую, художественную и культурную ценность. Прибывшие на место силовики задержали их при попытке вынести украденные вещи из квартиры. Обоих признали виновными в покушении на хищение культурных ценностей.

Ранее в Москве пенсионерка украла картину стоимостью 2,5 миллиона рублей у частного коллекционера под предлогом реализации.

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