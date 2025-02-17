Российская пенсионерка похитила картину у коллекционера под предлогом реализации

«МК»: Пенсионерка из Москвы похитила у коллекционера картину за 2,5 млн рублей

В Москве пенсионерка украла картину стоимостью 2,5 миллиона рублей у частного коллекционера под предлогом реализации. Об этом стало известно «МК».

По данным издания, указанную картину потерпевший приобрел в 2019 году и намеревался перепродать. Через знакомых он вышел на 66-летнюю москвичку, которая пообещала помочь мужчине. Она забрала полотно для реализации и вскоре перестала выходить на связь.

Позже выяснилось, что пенсионерка попросту сдала картину в ломбард, Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно.

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