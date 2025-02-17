Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:44, 17 февраля 2025Силовые структуры

Российская пенсионерка похитила картину у коллекционера под предлогом реализации

«МК»: Пенсионерка из Москвы похитила у коллекционера картину за 2,5 млн рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Москве пенсионерка украла картину стоимостью 2,5 миллиона рублей у частного коллекционера под предлогом реализации. Об этом стало известно «МК».

По данным издания, указанную картину потерпевший приобрел в 2019 году и намеревался перепродать. Через знакомых он вышел на 66-летнюю москвичку, которая пообещала помочь мужчине. Она забрала полотно для реализации и вскоре перестала выходить на связь.

Позже выяснилось, что пенсионерка попросту сдала картину в ломбард, Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно.

Ранее в Нижнем Новгороде местный житель ограбил ювелирный магазин в торговом центре.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров и Ушаков вылетят на переговоры с США

      Россиянка пыталась выяснить правду о муже на СВО и получила неожиданный ответ

      Минобороны заявило об уничтожении американского танка Abrams в Курской области

      Учителя захотели уволиться из элитной российской школы после изнасилования мальчика

      Эмма Стоун вышла в свет с набитыми попкорном карманами

      На Западе назвали предложение Зеленского о единой армии Европы несбыточной мечтой

      Российская армия отбила у ВСУ еще один населенный пункт в Курской области

      СК возбудил дело из-за травмированного ребенка в российском бассейне

      Раскрыты новые подробности о боях в Курской области

      Агент Головина оценил отказ украинца приветствовать россиянина перед матчем Лиги чемпионов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше