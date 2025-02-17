Российская пенсионерка похитила картину у коллекционера под предлогом реализации

В Москве пенсионерка украла картину стоимостью 2,5 миллиона рублей у частного коллекционера под предлогом реализации. Об этом стало известно «МК».
По данным издания, указанную картину потерпевший приобрел в 2019 году и намеревался перепродать. Через знакомых он вышел на 66-летнюю москвичку, которая пообещала помочь мужчине. Она забрала полотно для реализации и вскоре перестала выходить на связь.
Позже выяснилось, что пенсионерка попросту сдала картину в ломбард, Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно.
Ранее в Нижнем Новгороде местный житель ограбил ювелирный магазин в торговом центре.