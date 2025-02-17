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12:10, 17 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин похитил из ювелирного магазина украшения на 1,4 миллиона рублей

В Нижнем Новгороде грабитель похитил два лотка золота из ювелирного магазина
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Ni Mash

В Нижнем Новгороде местный житель ограбил ювелирный магазин в торговом центре. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, мужчина с травматическим пистолетом пришел в ТЦ на улице Фильченкова, разбил витрину ювелирного магазина и схватил два лотка с золотыми цепочками. Всего было похищено украшений на 1,4 миллиона рублей. Грабитель спрятал золото дома на чердаке, но продать не успел, к нему пришли полицейские.

Россиянина отправили в СИЗО. Ранее он уже был судим за кражу и продажу наркотиков.

Ранее в Екатеринбурге вооруженный налетчик совершил ограбление банка.

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