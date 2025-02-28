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13:39, 28 февраля 2025Силовые структуры

Покупатели ребенка расплатились с приехавшей в Россию роженицей сапогами

RT: Супруги расплатились с роженицей сапогами и ₽10 тысячами за ребенка
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Четверых россиян задержали по подозрению в попытке продать новорожденного

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Супруги расплатились с роженицей сапогами и 10 тысячами рублей за ребенка, всех их вместе с врачом задержали в частной клинике подмосковного Щелково. Об этом сообщает RT.

Продавец и покупатели новорожденного являются уроженцами соседних республик. 31-летняя роженица приехала в Россию по туристической визе. У нее нет мужа и работы, она одна воспитывает двоих детей.

Покупатели проживают в Щелково, своих детей иметь не могут. Они нашли беременную женщину и договорились с врачом из частного медицинского центра, где должны были принять роды и оформить ребенка на паспортные данные покупателей.

Переговоры между медиком и роженицей сняла видеокамера в кабинете. В подмосковном управлении Следственного комитета России предоставили «Ленте.ру» запись.

На кадрах видна врач, которая объясняет роженице, что они планируют сделать. Конвой ведет подозреваемых.

Четверых участников сделки задержали. Возбуждено уголовное дело.

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