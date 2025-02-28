Четверых россиян задержали по подозрению в попытке продать новорожденного

В Подмосковье за попытку продать младенца задержаны четверо человек

В Московской области задержали четверых подозреваемых в попытке продажи новорожденного. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по региону Ольга Врадий.

По данным следствия, в феврале этого года в Щелково супруги решили купить младенца и начали поиск продавца. Они нашли беременную женщину, которая должна скоро родить, и договорились с ней забрать ребенка за денежное вознаграждение. Для этого будущие родители нашли частный медицинский центр и врача, которая согласилась за 150 тысяч рублей помочь с родами и оформлением ребенка на паспортные данные покупателей. Таким образом она вступила с ними в преступный сговор.

Врач передала роженице документ новоиспеченной матери и дала ей медицинский препарат, который спровоцировал преждевременные роды. После чего вызвала скорую и направила роженицу в перинатальный центр, где она родила мальчика по подложным документам.

18 февраля при выписке из больницы женщина передала новорожденного покупателям, а они перевели ей деньги на карту. Об этом стало известно правоохранительным органам. После проведения сделки все участники были задержаны сотрудниками ФСБ и МВД.

Ребенок временно помещен в больницу. Были проведены обыски и другие следственные действия. С подозреваемыми работают следователи Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали попытавшуюся продать младенца за 200 тысяч рублей мать.