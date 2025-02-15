В Москве арестовали попытавшуюся продать младенца за 200 тысяч рублей мать

В Москве арестовали попытавшуюся продать дочь за 200 тысяч рублей мать

В Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать новорожденную дочь за 200 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СК.

«По ходатайству следователей столичного СК [Следственного комитета России] обвиняемой в продаже ребенка на востоке Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.

По данным следствия, женщина, находясь в квартире на востоке Москвы, совершила продажу младенца 2025 года рождения. Сделка проходила в рамках оперативно-разыскного мероприятия «оперативный эксперимент». Ранее сообщалось, что ей предъявили обвинение по части 2 статьи 127.1 УК РФ («Торговля людьми»).

В декабре 2024 года магасский районный суд Республики Ингушетия приговорил 23-летнюю мать к трем годам колонии общего режима за продажу новорожденной дочери.