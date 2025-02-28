Популярную рэпершу заметили на показе с ремнем вместо топа на груди

Рэпершу Азилию Бэнкс заметили на показе Blumarine с ремнем вместо топа на груди

Американская рэперша Азилия Бэнкс в откровенном наряде появилась на показе Blumarine в рамках Недели моды в Милане. Фотографии публикует Page Six.

Популярную исполнительницу заметили на первом ряду шоу в джинсовой мини-юбке. При этом вместо топа знаменитость надела контрастный ремень, который частично оголял ее грудь. Образ певицы завершила дубленка цвета хаки и макияж в стиле smoky eyes.

Ранее в феврале манекенщица с голой грудью вышла на подиум на Неделе моды. 27-летняя панк-рок-исполнительница Габриэлла Ли Бектел, более известная как Габбриетта, стала участницей показа бренда Fendi. Она продефилировала перед гостями шоу в прозрачной черной блузке без бюстгальтера, продемонстрировав обнаженную грудь.