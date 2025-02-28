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20:18, 28 февраля 2025Ценности

Популярную рэпершу заметили на показе с ремнем вместо топа на груди

Рэпершу Азилию Бэнкс заметили на показе Blumarine с ремнем вместо топа на груди
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Азилия Бэнкс (справа)

Азилия Бэнкс (справа). Фото: Arnold Jerocki / Getty Images

Американская рэперша Азилия Бэнкс в откровенном наряде появилась на показе Blumarine в рамках Недели моды в Милане. Фотографии публикует Page Six.

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Популярную исполнительницу заметили на первом ряду шоу в джинсовой мини-юбке. При этом вместо топа знаменитость надела контрастный ремень, который частично оголял ее грудь. Образ певицы завершила дубленка цвета хаки и макияж в стиле smoky eyes.

Ранее в феврале манекенщица с голой грудью вышла на подиум на Неделе моды. 27-летняя панк-рок-исполнительница Габриэлла Ли Бектел, более известная как Габбриетта, стала участницей показа бренда Fendi. Она продефилировала перед гостями шоу в прозрачной черной блузке без бюстгальтера, продемонстрировав обнаженную грудь.

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