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12:03, 28 февраля 2025Россия

Появились кадры дрейфующей льдины с около 200 российскими рыбаками

Появились кадры с дрефующими на льдине в Охотском море на Сахалине рыбаками
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры дрейфующей в Охотском море льдины, на которой оказались около 200 рыбаков. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как рыбаки пытаются перебраться с одной льдины на другую. Автор кадров показывает большую трещину между двумя льдинами. Затем показываются кадры с воздуха, где видно больше число трещин во льдах Охотского моря.

Предварительно, рыбаки находятся в 700 метрах от берега в районе села Лесной в Сахалинской области. О начале разлома льда рыбаков предупредили с помощью ракетницы, часть рыбаков смогли выбраться самостоятельно. МЧС оценивает, что число людей на льдине составляет около 200 человек.

О случившемся в Охотском море стало известно в пятницу, 28 февраля. Сообщалось, что льдина с сотнями рыбаков откололась в Сахалинской области, трещина составляет уже около метра. Некоторые люди начали выбираться из ловушки с помощью саней, однако сделать это удалось не всем.

ЖЗЛ
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