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11:27, 28 февраля 2025Россия

Льдина с сотнями рыбаков откололась в российском регионе

Льдина с сотнями рыбаков откололась в Сахалинской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Льдина с сотнями рыбаков откололась в Сахалинской области, трещина составляет уже около метра. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По данным российского издания, любителей лова заметили в районе Лесного. Внезапно припай оторвался и поплыл прочь.

Люди начали выбираться из ловушки с помощью саней, однако сделать это удалось не всем. К оставшимся рыбакам выдвинулись сотрудники МЧС.

До этого стало известно, что на Сахалине выручали 300 рыбаков, которые дрейфовали на льдине по Охотскому морю. К месту происшествия тогда направляли вертолет. Информации о пострадавших не поступало.

Весной 2024 года в Магаданской области 23 человека уплыли ради улова в открытое море на отколовшейся льдине.

ЖЗЛ
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