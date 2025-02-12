На Сахалине от берега откололась льдина с 300 рыбаками

МЧС: На Сахалине пытаются спасти 300 рыбаков, дрейфующих на льдине

В Сахалинской области пытаются спасти 300 рыбаков, которые дрейфуют на льдине по Охотскому морю. Об это информирует региональный главк МЧС России.

«Днем 12 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС поступило сообщение, что в Корсаковском районе от села Мальки до устья реки Долинка образовалась трещина шириной до 10 метров, удалением от берега 2,5 километра», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на ледовом поле находятся около 300 рыбаков-любителей. На место происшествия выехали спасатели на автомобиле и с моторной лодкой. По информации пресс-службы ведомства, к вылету из аэропорта Южно-Сахалинска готовится вертолет Ми-8.

В апреле прошлого года стало известно, что в Магаданской области 23 человека уплыли ради улова в открытое море на отколовшейся льдине. Как сообщалось, один из российских рыбаков находится в воде, он упал со льдины, и ему срочно нужна помощь.

Ранее сообщалось, что четверо россиян и две легковушки оказались на отколовшейся льдине в бухте Гертнера в Магадане. Мужчины оказались на льдине во время зимней рыбалки.

