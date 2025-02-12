Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:09, 12 февраля 2025Россия

На Сахалине от берега откололась льдина с 300 рыбаками

МЧС: На Сахалине пытаются спасти 300 рыбаков, дрейфующих на льдине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Сахалинской области пытаются спасти 300 рыбаков, которые дрейфуют на льдине по Охотскому морю. Об это информирует региональный главк МЧС России.

«Днем 12 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС поступило сообщение, что в Корсаковском районе от села Мальки до устья реки Долинка образовалась трещина шириной до 10 метров, удалением от берега 2,5 километра», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на ледовом поле находятся около 300 рыбаков-любителей. На место происшествия выехали спасатели на автомобиле и с моторной лодкой. По информации пресс-службы ведомства, к вылету из аэропорта Южно-Сахалинска готовится вертолет Ми-8.

В апреле прошлого года стало известно, что в Магаданской области 23 человека уплыли ради улова в открытое море на отколовшейся льдине. Как сообщалось, один из российских рыбаков находится в воде, он упал со льдины, и ему срочно нужна помощь.

Ранее сообщалось, что четверо россиян и две легковушки оказались на отколовшейся льдине в бухте Гертнера в Магадане. Мужчины оказались на льдине во время зимней рыбалки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино

      На Украине пожаловались на возможные огромные потери без поставок западного оружия

      МИД Южной Кореи уклонился от ответа на критику глобуса с Крымом

      На Сахалине от берега откололась льдина с 300 рыбаками

      Страны Европы начали менять подход к поддержке Украины из-за Трампа

      Мужчина переехал в США и пожаловался на неприятно удивившую его особенность

      Маск заявил о влиянии USAID на выборы

      Рубио сообщил о планах Трампа в отношении осужденных в России американцев

      Назван предел падения доллара

      Блогерша описала отношение к россиянам в Мексике фразой «уважают за то, что мы против США»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше