Четверо россиян и две машины оказались в море на отколовшейся льдине

Четверо рыбаков и две легковушки оказались на отколовшейся льдине в Магадане

Четверо россиян и две легковушки оказались на отколовшейся льдине в бухте Гертнера в Магадане. Об этом сообщает МЧС в Telegram.

Как рассказали спасатели, мужчины оказались на льдине во время рыбалки — ледовое поле, на которое выехали мужчины, разломилось, и льдина с рыбаками начала дрейф. Спасатели оперативно направились на место ЧП и спасли рыбаков из Охотского моря.

«На судне на воздушной подушке горе-рыбаков доставили на берег», — сообщили в МЧС. Будут ли спасать машины рыбаков, не уточняется.

Инциденты с оказавшимися на отколовшейся льдине рыбаками регулярного происходят в Магаданской области. Так, в апреле 2024 года из бухты Гетнера в открытое море унесло сразу 23 человека. А в 2022 году на льдине в бухте Нагаева оказались два человека.