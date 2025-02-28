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19:26, 28 февраля 2025Бывший СССР

Появилось видео с российскими военными на захваченном немецком танке Leopard ВСУ

Российские военные предположительно захватили немецкий танк Leopard ВСУ
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Российские военные предположительно захватили немецкий танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«В зарубежном сегменте интернета широко расходится видео, где бойцы-якуты ВС (Вооруженных сил — прим. «Ленты.ру») РФ предположительно угнали у ВСУ немецкий танк Leopard-2», — говорится в публикации.

На опубликованном в социальных сетях видео солдат в форме российских военных сидит в окружении шести бойцов на башне танка. Однако действительно ли это Leopard-2, неизвестно. Где и когда были сняты кадры, а также при каких обстоятельствах была предположительно угнана украинская техника, не уточняется.

В конце декабря 2024 года стало известно, что Германия и Дания передадут Украине новую партию танков Leopard. Также сообщалось о планах Берлина предоставить Киеву зенитный ракетный комплекс IRIS-T.

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