Появилось видео с российскими военными на захваченном немецком танке Leopard ВСУ

Российские военные предположительно захватили немецкий танк Leopard ВСУ

Российские военные предположительно захватили немецкий танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«В зарубежном сегменте интернета широко расходится видео, где бойцы-якуты ВС (Вооруженных сил — прим. «Ленты.ру») РФ предположительно угнали у ВСУ немецкий танк Leopard-2», — говорится в публикации.

На опубликованном в социальных сетях видео солдат в форме российских военных сидит в окружении шести бойцов на башне танка. Однако действительно ли это Leopard-2, неизвестно. Где и когда были сняты кадры, а также при каких обстоятельствах была предположительно угнана украинская техника, не уточняется.

В конце декабря 2024 года стало известно, что Германия и Дания передадут Украине новую партию танков Leopard. Также сообщалось о планах Берлина предоставить Киеву зенитный ракетный комплекс IRIS-T.

