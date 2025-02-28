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18:36, 28 февраля 2025Россия

Появилось видео с уничтожением техники ВСУ в Курской области

МО РФ показало видео с уничтожением пикапа ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны России показало кадры уничтожения пикапа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Бойцы-разведчики группировки войск «Север» с помощью беспилотника выявили украинский пикап, который противник спрятал за строением.

«Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона в районе одного из населенных пунктов в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

На кадрах, снятых с высоты, видна стоящая около дома техника ВСУ. В один момент к пикапу подлетает беспилотник, после чего следует взрыв.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что после освобождения деревни Новая Сорочина Курской области подразделения российских войск ведут бои за Старую Сорочину. По его словам, ВСУ начали отход в Малую Локню, однако их преследуют российские штурмовики, которые также начали бои и за этот населенный пункт.

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