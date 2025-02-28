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16:04, 28 февраля 2025Россия

Раскрыты действия российских войск в Курской области после освобождения Новой Сорочины

Котенок: После освобождения Новой Сорочины ВС РФ ведут бои за Старую Сорочину
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

После освобождения деревни Новая Сорочина Курской области подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) ведут бои за Старую Сорочину. Действия военных раскрыл военкор Юрий Котенок в Telegram.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали отход в Малую Локню, однако их преследуют российские штурмовики, которые также начали бои и за этот населенный пункт. «Ситуация здесь для противника ухудшается с каждым часом. Южнее идут бои за Лебедевку и Новенькое», — написал Котенок.

Он добавил, что российские морпехи, в свою очередь, заняли несколько опорных пунктов ВСУ на юге от Суджи. Кроме того, под огневым контролем России остается трасса Юнаковка — Суджа, при продвижении по которой украинские войска несут заметные потери.

Ранее Минобороны России подтвердило освобождение деревни Новая Сорочина Курской области.

Кроме того, военкор Юрий Подоляка сообщил, что российские войска с трудом, но продвигаются в районе Суджи. По его данным, ВС России продолжают сжимать группировку украинских сил в районе контролируемого ВСУ города.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Обстреляв приграничную Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 28 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 64 075 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники.

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