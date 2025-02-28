Котенок: После освобождения Новой Сорочины ВС РФ ведут бои за Старую Сорочину

После освобождения деревни Новая Сорочина Курской области подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) ведут бои за Старую Сорочину. Действия военных раскрыл военкор Юрий Котенок в Telegram.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали отход в Малую Локню, однако их преследуют российские штурмовики, которые также начали бои и за этот населенный пункт. «Ситуация здесь для противника ухудшается с каждым часом. Южнее идут бои за Лебедевку и Новенькое», — написал Котенок.

Он добавил, что российские морпехи, в свою очередь, заняли несколько опорных пунктов ВСУ на юге от Суджи. Кроме того, под огневым контролем России остается трасса Юнаковка — Суджа, при продвижении по которой украинские войска несут заметные потери.

Ранее Минобороны России подтвердило освобождение деревни Новая Сорочина Курской области.

Кроме того, военкор Юрий Подоляка сообщил, что российские войска с трудом, но продвигаются в районе Суджи. По его данным, ВС России продолжают сжимать группировку украинских сил в районе контролируемого ВСУ города.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Обстреляв приграничную Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 28 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 64 075 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники.