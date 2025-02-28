«Двигаться крайне трудно». Российские войска наступают на ВСУ под Суджей. Что известно о боях в Курской области?

Военблогер Подоляка заявил о тяжелом продвижении ВС РФ к Судже под Курском

Российские войска с трудом, но продвигаются в районе Суджи в Курской области, сообщил военблогер Юрий Подоляка.

По его данным на 28 февраля, ВС РФ продолжают наступать и сжимать группировку украинских сил в районе российского города, остающегося под контролем ВСУ.

ВСУ сосредоточили главные силы на самых уязвимых местах из-за недостатка резервов

По данным Подоляки, ВСУ сосредоточили свои главные силы на самых уязвимых местах контролируемого ими выступа в Курской области — в районе сумских сел Новенькое и Басовка и поселка Меловой, что южнее Суджи. По утверждению военблогера, украинские силы просто не имеют достаточного количества резервов, чтобы эффективно противостоять на всем периметре выступа.

«Здесь двигаться крайне трудно, но [27 февраля] наши части 56-го полка сумели зайти в Новенькое и там закрепиться. Дальше пока пройти не могут», — сообщил Подоляка.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Он добавил, что севернее российские войска выбили ВСУ из Локни и вышли на всем протяжении на линии реки Малая Локня. Этот успех может быть развит и далее, считает блогер. Кроме того, восточнее идут бои в Черкасском Поречном.

ВСУ отступают к Судже

Также в пятницу сообщалось, что Вооруженные силы России продавили линию обороны украинских военных в Курской области, и те начали отступать к Судже.

Проект «Белорусский силовик» подчеркивает, что артиллерия и беспилотники полностью контролируют дорогу снабжения группировки ВСУ в приграничье, из-за чего те были вынуждены изменить логистику. Украинские военные теперь доставляют боеприпасы, вывозят раненых и подвозят технику через поля, их логистический центр находится в хуторе Олешня.

Минобороны России же сообщило, что российские войска освободили Новую Сорочину в Курской области. Всего, по данным ведомства, за неделю Российская армия заняла четыре населенных пункта Курской области.