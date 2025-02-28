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17:13, 28 февраля 2025Мир

Премьер Венгрии запретил ЛГБТ-парады

Премьер Венгрии Орбан: В Будапеште больше не будут проводиться гей-парады
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: MTI / PM Office / Zoltan Fischer / Reuters

В столице Венгрии Будапеште больше не будут проводиться гей-парады (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Посол США в Венгрии Дэвид Прессман, который ранее ходил во главе ЛГБТ-парадов в Будапеште, уже уехал, поэтому это мероприятие больше не находится под международной защитой, и поэтому оно не состоится», — сообщил глава венгерского правительства.

Кроме того, глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что страна «не будет терпеть в своей столице ЛГБТ-парады в той публичной форме, в которой они проходят в последние десятилетия».

Ранее Гуйяш заявил, что правительство Венгрии внесет на рассмотрение в парламент поправку в конституцию, согласно которой в стране будет признаваться существование только двух полов.

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