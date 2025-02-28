Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:22, 28 февраля 2025Россия

Пропавшая после занятий в техникуме 17-летняя россиянка стала жертвой мошенников

Пропавшая после занятий студентка из Полевского стала жертвой мошенников
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пропавшая после занятий в техникуме 17-летняя студентка из Полевского Свердловской области стала жертвой мошенников. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Девушка успела побывать сразу в нескольких городах: Екатеринбурге, Березовском, Верхней Пышме, Кунгуре, Перми. Россиянку обнаружили 27 февраля в одном из торговых центров Ижевска.

Студентка все время передвигалась на такси по указанию неких лиц, если она пыталась ослушаться, ей угрожали. Что именно мошенники хотели от студентки, в полиции раскрывать отказались.

О пропаже девушки в Свердловской области сообщалось 24 февраля. Ее друзья рассказали, что в день исчезновения она вела себя странно и пыталась перевести кому-то деньги с кредитной карты родителей. К ее поискам были привлечены оперативники и волонтеры.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бойцы ВСУ пошли в контратаку на бронетехнике в Курской области. Момент удара по ним российским беспилотником попал на видео

      Популярные в России макароны подорожают на треть

      Названа веская причина отучить детей от смартфонов

      ФСБ задержала советника российского мэра за превышение полномочий

      Жительницы российского региона заявили об отказе госклиник проводить аборты

      На Украине возмутились критикой Степана Бандеры из Польши

      Названы два главных вызова для российской экономики

      Россиянка ушла на СВО вслед за мужем и спасла его от смерти

      Россияне высказались о работе Путина на посту президента

      Пропавшая после занятий в техникуме 17-летняя россиянка стала жертвой мошенников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше