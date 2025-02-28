Пропавшая после занятий в техникуме 17-летняя россиянка стала жертвой мошенников

Пропавшая после занятий студентка из Полевского стала жертвой мошенников

Пропавшая после занятий в техникуме 17-летняя студентка из Полевского Свердловской области стала жертвой мошенников. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Девушка успела побывать сразу в нескольких городах: Екатеринбурге, Березовском, Верхней Пышме, Кунгуре, Перми. Россиянку обнаружили 27 февраля в одном из торговых центров Ижевска.

Студентка все время передвигалась на такси по указанию неких лиц, если она пыталась ослушаться, ей угрожали. Что именно мошенники хотели от студентки, в полиции раскрывать отказались.

О пропаже девушки в Свердловской области сообщалось 24 февраля. Ее друзья рассказали, что в день исчезновения она вела себя странно и пыталась перевести кому-то деньги с кредитной карты родителей. К ее поискам были привлечены оперативники и волонтеры.