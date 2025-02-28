Путин снова назвал воюющих на СВО бойцов «мои ребята»

Путин снова назвал воюющих на СВО бойцов своими ребятами

Президент России Владимир Путин снова назвал воюющих на специальной военной операции (СВО) на Украине бойцов своими ребятами. С таким заявлением он выступил во время встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым в Кремле, передает ТАСС.

«Как я некоторым коллегам [уже] говорил: не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и все, что с этим связано», — обозначил Путин.

Глава государства призвал губернатора держать под личным контролем проблемы российских военнослужащих и членов их семей.

Путин также заявил о необходимости не забывать тех, кто защищал Отечество. «Героев России нельзя забывать ни сейчас, ни в будущем», — сказал президент.

Ранее Путин по-отечески высказался в отношении бойцов СВО, назвав их «мои ребята» в ходе разговора с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Тогда он также призвал оказывать им всю необходимую поддержку.