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16:14, 28 февраля 2025Россия

Путин снова назвал воюющих на СВО бойцов «мои ребята»

Путин снова назвал воюющих на СВО бойцов своими ребятами
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин снова назвал воюющих на специальной военной операции (СВО) на Украине бойцов своими ребятами. С таким заявлением он выступил во время встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым в Кремле, передает ТАСС.

«Как я некоторым коллегам [уже] говорил: не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и все, что с этим связано», — обозначил Путин.

Глава государства призвал губернатора держать под личным контролем проблемы российских военнослужащих и членов их семей.

Путин также заявил о необходимости не забывать тех, кто защищал Отечество. «Героев России нельзя забывать ни сейчас, ни в будущем», — сказал президент.

Ранее Путин по-отечески высказался в отношении бойцов СВО, назвав их «мои ребята» в ходе разговора с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Тогда он также призвал оказывать им всю необходимую поддержку.

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